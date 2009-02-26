Судді і депутати можуть залишитися без пенсій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що Україні доведеться відмовитись від спеціальних пенсій для суддів, народних депутатів і державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з послами країн G-7 (Великої сімки).

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Пенсійний фонд щомісяця витрачає 13 млрд. грн., в той час як доходи Пенсійного фонду у січні становлять приблизно 6,5 млрд. грн. Ще 2,4 млрд. можна залучити через єдиний казначейський рахунок.

Водночас, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що дефіцит ПФ змушує порушувати питання про перегляд пенсійної політики. «Без серйозної пенсійної реформи відповідь знайти буде дуже важко», - сказав В.ЮЩЕНКО, розповівши зокрема про доцільність відмови від призначення спеціальних пенсій.