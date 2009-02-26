Київська Патріархія заявляє, що не захоплювала чуже, а захищала своє

Київська Патріархія спростовує звинувачення у захопленні храму святого Миколая в Шевченківському районі столиці, який ніби-то є Московського патріархату, і заявляє про його приналежність УПЦ КП.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказав голова Інформаційно-видавничого Управління Київської Патріархії єпископ ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ).

Він розповів, що 2001 року за ініціативи саме Київського патріархату на розі вул. Нагорної та Смородинового узвозу в Шевченківському районі Києва було вирішено створити меморіальний комплекс пам’яті жертв Чорнобильської трагедії, до якого мав увійти і храм св.Миколая. Місце майбутньої молитовної пам’ятки було освячено предстоятелем церкви УПЦ КП і він же благословив початок будівництва.

Однак через брак коштів на сьогодні вдалося звести лише курган в пам’ять про постраждалих та капличку, де місцева православна громада проводить богослужіння. За весь час існування парафії св.Миколая, підкреслив єпископ ЄВСТРАТІЙ, районна влада ніяких претензій до неї чи намірів щодо можливих реорганізацій не висловлювала.

Однак 31 січня ц.р. в Київській Патріархії дізналися, що у вересні 2008-го р. до депутатів Шевченківської райради звернулися благодійний фонд Преподобномучениці Єлизавети Романової та громада “Ікони Божої матері - всіх скорботних радість” з пропозицією надати 5,4 млн. грн. благодійної допомоги на добудову храму та реконструкцію сусіднього дитячого садка. Депутати погодилися і у грудні було підписано відповідний договір.

За словами єпископа ЄВСТРАТІЯ, очолюють фонд і громаду двоє братів, один з яких є настоятелем храму св.Митрополита Михаїла (УПЦ МП) при Жовтневій лікарні в столиці. Таким чином, підкреслив єпископ, своїм рішенням райрада фактично створила привід для міжконфесійного конфлікту, не врахувавши початкової належності храму.

Єпископ ЄВСТРАТІЙ також повідомив, що 21-22 лютого представники Московського патріархату намагалися силою захопити храм св.Миколая, а православна громада УПЦ КП - відстояти належну їм церкву. У конфлікт втрутилася міліція і наразі, до остаточного вирішення питання, храм зачинено та передано під охорону правоохоронцям.

У Київській Патріархії вважають, що в питанні храму св.Миколая задіяна певна корупційна схема, оскільки весь процес проходив приховано, без узгодження з громадою та самою церквою. Крім того, тут звертають увагу на надзвичайно оперативну реакцію російських ЗМІ на події 22 лютого, які в цей же день повідомили про ніби-то захоплення українськими націоналістами храму УПЦ МП в Києві.

“Ми заявляємо, що чужого нам не потрібно, ми на чуже не претендуємо, але свого ми віддавати не будемо. Те, на що вірні нашої церкви мають повне право, ми будемо відстоювати всіма законними методами”, - наголосив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Він вважає, що вихід із ситуації є один – спрямувати благодійні кошти, якщо вони надійшли, на добудову храму св.Митрополита Михаїла при Жовтневій лікарні. А храм св.Миколая депутати Шевченківської райради столиці повинні повернути громаді УПЦ КП.

До того ж, додав єпископ, в цьому районі Києва є дві діючі церкви Московського патріархату – Свято-Макаріївська та Кирилівська, а от храму Київського патріархату не має жодного.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого видання Корреспондент.net поширило інформацію про захоплення у Києві представниками УНА-УНСО, Конгресу українських націоналістів та організації «Тризуб» ім. Степана Бандери недобудованого храму Миколи Чудотворця, що належить Українській православній церкві Московського патріархату.

За інформацією видання представники УНА-УНСО, КУН і «Тризуба» практично безперешкодно увійшли до храму, в якому у цей момент нікого не було.

При цьому учасники акції заявили, що не захоплюють храм Московського патріархату, а повертають свій, оскільки, як вони стверджували, спочатку цей храм належав Київському патріархату.