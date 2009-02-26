Американці побачили прогрес із дотриманням прав людини в Україні

Позитивні зміни з дотриманням прав людини в Україні відзначив уряд США. У Вашингтоні оприлюднили щорічний звіт Держдепу стосовно дотримання основних прав і гарантій у світі.

До українських досягнень американці зарахували закриття центру для утримання нелегальних мігрантів Павшине у Закарпатті. Його адміністрацію звинувачували у грубому порушенні базових прав людини. Крім того, Міністерство внутрішніх справ посилило контроль за дотриманням прав людини правоохоронцями. З іншого боку занепокоєння Держдепу викликає корупція в судах, ситуація у місцях позбавлення волі, а також численні напади, скоєні на расовому чи етнічному ґрунті. Що стосується справ у світі, то найгіршою ситуацію визнали у Північній Кореї. Погіршилась ситуація у Китаї. А в Росії права людини опинилися "у ситуації облоги".

5 канал