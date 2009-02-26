Дніпропетровські журналісти заявляють про тиск з боку влади

У Дніпропетровську медійники заявляють про «безпрецедентний тиск» з боку влади, зокрема, про спроби облдержадміністрації контролювати ефір телебачення. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Сьогодні телевізійники збираються на прес-конференцію, щоб розповісти про протистояння і заручитися підтримкою у конфлікті з владою.Конфлікт між державними телевізійниками і обласною владою, як вони стверджують, триває з 2008-го року. Саме відтоді, кажуть, журналісти не знають спокою від співробітників облдержадміністрації: ті не тільки дають їм вказівки, як висвітлювати ту чи іншу тему, а й в телефонному режимі перевіряють тексти.

«Кілька тижнів тому ми показали акцію протесту під стінами облдержадміністрації і в кадр потрапив плакат «Бондаря у відставку!». До мене почали дзвонити з прес-служби і витребували весь відеоматеріал за день», – скаржиться керівник служби новин Любов Бурлакова.

В облдержадміністрації з таким баченням причин конфлікту категорично незгодні. Кажуть, заяви про тиск на журналістів – тільки завіса, за якою ховаються побоювання керівників телерадіокомпанії за свої теплі місця. Правоохоронці якраз розпочали перевіряти фінансовий стан державного медіа й ефективність використання 5 мільйонів гривень, виділених торік з обласного бюджету на розвиток телебачення.

Згідно з повідомленням, з минулого року експерти фіксують погіршення ситуації зі свободою слова і все більшу «закритість» дніпропетровських чиновників перед медіа.

Приміром, останнє дослідження Дніпровського центру соціальних досліджень засвідчило: місцеві посадовці не поспішають скорочувати інформаційну прірву між владою і людьми, а інформаційна робота місцевих органів влади спрямована радше на самовихваляння, аніж на інформування суспільства.