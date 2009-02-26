Кваліфікаційна комісія насварилася на трьох суддів

Кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Київського апеляційного округу оголосила догану трьом суддям за порушення матеріального та процесуального законодавства при розгляді земельних спорів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного Суду України.

Комісія на засіданні 25 лютого розглянула 7 дисциплінарних справ стосовно суддів місцевих судів м. Києва та Київської області.

За результатами розгляду комісія визнала, що троє суддів при розгляді справ допустили порушення матеріального та процесуального законодавства. Переважно це стосується справ про земельні спори щодо земельних ділянок на території Бориспільського, Києво-Святошинського, Васильківського, Макарівського районів Київської області. Цих суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді догани.

Крім того, кваліфікаційна комісія уже вчетверте рекомендувала Вищій раді юстиції звільнити з посади суддю Макарівського районного суду Київської області Сергія ШАТКОВСЬКОГО за порушення присяги, а також за порушення при вирішенні багатьох земельних спорів. Раніше кваліфікаційна комісія уже двічі рекомендувала Вищій раді юстиції звільнити С.ШАТКОВСЬКОГО з посади судді. З такою ж ініціативою до Вищої ради юстиції звертався й голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

Водночас кваліфікаційна комісія відкрила дисциплінарне провадження стосовно 2 суддів та призначила перевірку відповідних подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності трьох суддів м. Києва та Київської області. По суті ці питання будуть розглядатися на наступному засіданні комісії.