У Дніпропетровську бізнес допомагає безробітним

У Дніпропетровську всеукраїнська громадська організація «Громадська сила» розпочала перший антикризовий проект «Реальна допомога» для підтримки безробітних, з місячним фінансуванням 1,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник «Громадської сили», депутат Дніпропетровської міської ради Загід КРАСНОВ.

За його словами, вже створено спеціальний благодійний фонд, який фінансують близько 10 бізнес-структур міста.

З.КРАСНОВ зазначив, що влада України не змогла мінімізувати прояви світової кризи в державі. Тому він впевнений у необхідності започаткування антикризових проектів на регіональному рівні.

Керівник «Громадської сили» наголосив, що проект «Реальна допомога» спрямований як на матеріальну підтримку людей, що в умовах кризи втратили роботу, так і на покращення міського комунального господарства.

Фонд громадської організації планує залучити безробітніх до впорядкування міста та ремонту житлових будинків.

Щомісяця з фонду виділятиметься по 1 млн. грн. на оплату праці понад 700 людей, які готові будуть виконувати суспільно корисні роботи. Ще 200 тис. грн. на місяць передбачено для матеріально-технічного забезпечення проекту «Реальна допомога» - будівельні, паливно-мастильні матеріали, автотранспорт.

З.КРАСНОВ повідомив, що ті, хто бажає взяти участь у зазначеному проекті, можуть зателефонувати в офіс громадської організації та зареєструватися.