Кияни просять суд визнати Черновецького некомпетентним

До Шевченківського районного суду Києва подано позов про встановлення відсутності компетенції голови Київської міської державної адміністрації по встановленню тарифів, зокрема на житлово-комунальні послуги.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив юрист, представник адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «АКТІО» Віталій СЕРДЮК.

Він зазначив, що з листопада минулого року у столичних судах оспорюються розпорядження про нові тарифи на комунальні послуги для юридичних осіб, оскільки, за його словами, вони не відповідають цілому ряду положень та законодавчих актів. Крім того адвокат зазначив, що низкою наказів Президента України відповідні розпорядженя скасовано, але водночас, нові аналогічні розпорядження продовжують видаватись в столичній міськдержадміністрації.

“Враховуючи цю ситуацію, нами було здійснено звернення до Шевченківського районного суду з позовом про встановлення відсутності взагалі компетенції суб’єкта владних повноважень, голови Київської міської державної адміністрації по встановленню тарифів. Даний позов, який, ми вважаємо, буде належним чином розглянутий судом і по ньому буде прийнято рішення на нашу користь, має поставити крапку в цій безкінечній на сьогодні епопеї щодо прийняття та скасування тарифів і має захистити простих мешканців Києва від такої поведінки київської влади”, - сказав В.СЕРДЮК.

Він повідомив, що позов поданий особисто ним та ще одним представником фірми «АКТІО» Владиславом МАКСИМОВИМ, але не як юристами, а як звичайними жителями столиці. В.СЕРДЮК зазначив, що цього разу вони спобують довести у суді не факт незаконності тарифів, а факт відсутності компетенції на видачу тарифів взагалі.

“У даному випадку очікуємо отримати рішення, яке встановить відсутність у голови КМДА компетенції на визначення відповідного виду тарифів. Відсутність компетенції буде означати неможливість у майбутньому вживати відповідні дії з боку голови адміністрації, спрямованих саме на підвищення і на прийняття тарифів як щодо житлово-комунальних послуг, так і втілення в життя інших тарифних ініціатив, щодо тих же антен чи кондиціонерів”, - підкреслив адвокат.

Позов, за його словами, вони подали сьогодні.

Присутній на прес-конференції директор юридичної і патентної фірми «Грищенко та партнери» Дмитро ГРИЩЕНКО наголосив, що рішення КМДА про комунальні тарифи для юридичних осіб з самого початку прийняті з порушенням законодавства і неправомірні. Він сказав, що рекомендує платити за старими тарифами.

Основне порушення, яке відзначають адвокати, - порушення правил конкуренції, оскільки нерівномірним підняттям тарифів юридичних осіб залежно від доходності ставили у нерівні умови. Крім того, на переконання юристів, при прийнятті рішень КМДА вийшла за рамки своїх повноважень.

“Тарифи, які були встановлені ще в листопаді, потім у січні і взагалі всі 4 рази – вони не діють і не дійсні. Діють старі тарифи і юридичні особи повинні платити по старих тарифах, незважаючи, що будуть приходити платіжки по нових тарифах. Вони з нашої точки зору є незаконними і ми, представляючи інтереси наших клієнтів у судах, зараз оспорюємо їх правомірність”, - сказав Д.ГРИЩЕНКО.

Так само адвокати рекомендують населенню сплачувати за старими тарифами, оскільки й відповідні розпорядження також є незаконними. В.СЕРДЮК рекомендував громадянам, самостійно визначити суму тарифів і заповнити платіжне доручення з цими даними та сплатити кошти через установу банку.