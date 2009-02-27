Російській міліції наказали стріляти в демонстрантів?

Згідно з наказом для службового користування, співробітники міліції матимуть право стріляти на ураження в мітингувальників, які проводять акції протесту, повідомляє опозиційний сайт Ингушетия.org. За інформацією голови Московської групи Хельсінкі Людмили Алексєєвої, це - наказ № 800.

За даними джерела інформаційного порталу в МВС РФ, таких заходів вживають у зв`язку з очікуванням масового виступу населення проти економічної ситуації, що склалася в країні в результаті глобальної кризи. Також джерело повідомило, що в МВС дали негласний указ приймати на роботу якомога більше людей, для збільшення штату.

В той же час NEWSRU пише, що за останніми даними, в Росії кількість силовиків "для внутрішнього використання" вже перевищила чисельність армії і налічує 2,5 млн. осіб.