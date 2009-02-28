Банкам заборонили давати колекторам особисті дані боржників

Міністерство юстиції України скасувало держреєстрацію норми ухвали правління Національного банку України, згідно з якою банки могли передавати приватним особам і організаціям інформацію, яка містить банківську таємницю.

Зокрема, як повідомляє УНІАН прес-служба Мінюсту, скасовано рішення про державну реєстрацію пункту 2 ухвали Правління Національного банку України від 9 листопада 2006 року №428.

Цією нормою передбачалося, що банк має право надавати інформацію приватним особам і організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між цими особами (організаціями) та банком угод. Обов`язковою умовою надання інформації було те, що передбачені договорами функції і послуги стосуються основної діяльності банку.

У Міністерстві юстиції було встановлено, що застосування зазначеної норми призводить до розширення чинного законодавства в частині встановлення права банку надавати інформацію, яка фактично містить банківську таємницю. Крім того, норма суперечила Конституції України і статтям 60-62 Закони України «Про банки і банківську діяльність».

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві юстиції України вважають, що залучення банками колекторних організацій для вимоги виконання зобов`язань боржниками за кредитними договорами є можливим лише за наявності письмового запиту або письмового дозволу боржника на розкриття банківської таємниці.

У Мін`юсті переконані, що за інших умов така діяльність порушує права і інтереси громадян, що охороняються законом, і може кваліфікуватися як злочин, передбачений, зокрема, статтею 182 Кримінальні кодекси України, яка передбачає відповідальність за порушення недоторканності приватного життя, статтею 189 – за здирство, статтею 355 – за примушення до виконання або невиконання цивільно-правових зобов`язань.