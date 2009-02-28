Луценко похвалив міліцію за «вихід» на зовсім інший розмір хабарів

Міністр внутршніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закликає керівників спецпідрозділів боротьби з організованою злочинністю викривати не поодинокі посадові злочини, а цілі корупційні організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, про це він заявив сьогодні у Чернігові на нараді керівництва спецпідрозділів боротьби з організованою злочинністю, яка проходила під головуванням першого заступника міністра – начальника ГУБОЗ МВС України Володимира БЕДРИКІВСЬКОГО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, ключовими пріоритетами для підрозділів БОЗ залишаються протидія кримінальним авторитетам та кримінальній корупції, викриття незаконних земельних оборудок, протидія зловживанням з бюджетними коштами, боротьба з нелегальними конвертаційними центрами.

Головним же завданням 2009 року для підрозділів боротьби з організованою злочинністю Міністр наголосив на необхідності «вийти на новий рівень роботи і викривати не поодинокі посадові злочини, а цілі корупційні організації».

“Це добре, що ми вийшли на зовсім інший розмір хабарів, на зовсім інших чиновників, але ми не навчилися виявляти злочинні організації. Коли голова райдержадміністрації вимагає хабар у 40 мільйонів доларів за виділення землі під Києвом, то, як ви розумієте, це система, яка, очевидно, координується, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Після розгляду результатів роботи підрозділів БОЗ восьми центральних областей України та міста Києва міністр назвав «прийнятною» роботу УБОЗ Житомирської та Черкаської областей.