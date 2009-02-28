Відповідальність за пошук вбивць журналістів в РФ лежить на владі

Рада Європи заявляє, що відповідальність за пошук вбивць російських журналістів лежить на владі Росії.

Про це в прямому ефірі російського радіо «Эхо Москвы» заявив генеральний секретар Ради Європи Тері ДЕВІС.

«Я дуже-дуже стурбований цими вбивствами (журналістів), які відбуваються в Росії. Тими вбивствами, які відбулися нещодавно, 40 днів тому (убили журналістку газети «Новая» Анастасію Бабурову), і вбивством Ганни Політковської. Вже пройшло 2 роки з дня вбивства Г.Політковської. Я вважаю, що відповідальність за пошук і визначення вбивць лежить на російській владі», - сказав Т.ДЕВІС.

Він нагадав, що минулого тижня російський суд виправдав чотирьох підозрюваних у вбивстві Г.Політковської і визнав, що вони невинні.

«Згідно з цим, логіка полягає в тому, що ті люди, які насправді вбили Г.Політковську, розгулюють на волі. Вважаю, що це справа російської влади - знайти, визначити цих людей і привести їх до суду. Це дуже важливо. І важливо це не тільки у справі Г.Політковської, адже вже близько 12 журналістів було убито в Росії», - зазначив він.

Він переконаний, що «коли з року в рік російських журналістів відстрілюють, вбивають, не можна говорити про свободу слова в країні, де це відбувається, де їх вбивають у власних під`їздах».

«Російська влада повинна знайти вбивць і засудити їх не тільки у справі Г.Політковської, але й інших журналістів, які були вбиті до і після неї. І це в інтересах не іноземців, які дивляться і показують пальцем на Росію, це в інтересах, перш за все, російських громадян», - наголосив Т.ДЕВІС.