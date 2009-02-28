Судді готові говорити з Ющенком про реформу

Українські судді готові 4 березня зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ для обговорення питань проведення судової реформи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду, про підтримку цієї ініціативи глави держави заявили голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО і голова Ради суддів України Петро ПИЛИПЧУК.

Спеціально для такої зустрічі цього дня буде скликано засідання Ради суддів України - найвищого органу суддівського самоврядування, до складу якого входять представники судів всіх рівнів і видів (загальних, адміністративних, господарських, а також ВСУ).

Засідання Ради суддів відбудеться в приміщенні Верховного Суду України.

Голови судової влади розраховують на грунтовне обговорення за участю Президента України актуальних проблем, що стосуються здійснення правосуддя і проведення судової реформи, вирішення яких віднесене до повноважень глави держави і органів судової влади.