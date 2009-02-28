Обговорення законопроектів, присвячених боротьбі з расизмом, ксенофобією і дискримінацією, та презентація результатів моніторингу ”промов ненависті”

11 березня у Києві в бізнес-центрі за адресою вул. Гоголівська 17 відбудеться обговорення законопроектів, зареєстрованих в Верховній Раді України і присвячених боротьбі з расизмом, ксенофобією і дискримінацією, а також презентація результатів моніторингу "промов ненависті" та ксенофобних дій в Криму, Галичні та Слобожанщині, який проводився Харківською правозахисною групами разом з парнтерами - Незалежним культурологічним часописом "Ї" та Кримським незалежним центром політичних дослідників і журналістів за підтримки Програми "Демократичні гранти" Посольства США в Україні.

У другій половині (після ланчу) відбудеться презентація і обговорення результатів проекту ХПГ "Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини", в якому брали участь правозахисні організації з 18 міст України. Кожен учасник отримає книжку наукового керівника цього проекту Віктора Пушкаря, де висвітлюються результати дослідження, щойно надруковану ХПГ.

Порядок денний:

9.30 – 10.00. Реєстрація учасників

10.00 – 11.30 - Євген Захаров, ХПГ. Загальний огляд проблем дискримінації, расизму і ксенофобії в Україні

В’ячеслав Лихачов, Конгрес національних громад України. Огляд результатів моніторингу проявів ксенофобії в Україні у 2008 р.

Деніс Кобзін, Харківський інститут соціальних досліджень. Нетолерантна діяльність недержавних організацій в Україні.

Катерина Левченко, радник Міністра внутрішніх справ України. Огляд діяльності МВС України щодо протидії расизму та ксенофобії.

Олег Мартиненко, начальник Управління моніторингу прав людини в діяльності МВС. Заходи протидії расизму та ксенофобії Управлінням органами внутрішніх справ

11.30 – 12.00. Перерва на каву.

12.00 – 14.00 - Марина Новікова, помічник міністра внутрішніх справ з прав людини в АРК. Проблеми дискримінації, расизму і ксенофобії в АРК.

Юрій Чумак, ХПГ. Огляд результатів моніторингу расизму та ксенофобії на Слобожанщині.

Ірина Магдиш, незалежний культурологічний журнал «Ї». Огляд результатів моніторингу расизму та ксенофобії в Галичині.

В’ячеслав Якубенко, адвокат. Огляд законопроектів, спрямованих на боротьбу з дискримінацією, расизмом і ксенофобією

Володимир Яворський, виконавчий директор УГСПЛ. Рекомендації УГСПЛ щодо дій держави проти дискримінації, расизму і ксенофобії

Загальна дискусія

14.00 – 15.00. Ланч.

15.00 – 17.00 - Віктор Пушкар. Презентація результатів проекту «Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини», проведеного ХПГ за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Обговорення результатів дослідження.

Проект регіонального моніторингу расизму та ксенофобії здійснено за підтримки програми «Демократичні гранти» Посольства США в Україні

Погляди авторів не обов’язково збігаються з позицією уряду США