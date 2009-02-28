Відеоконференція на тему: «Боротьба з морським піратством. Пошук законних механізмів попередження та покарання»

Відділ преси, освіти та культури Посольства США запрошує викладачів правознавства, студентів, журналістів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у відеоконференції на тему «Боротьба з морським піратством. Пошук законних механізмів попередження та покарання».

Дата: 3 березня, 17:00 – 18:30

Місце: Відділ преси, освіти та культури Посольства США

Адреса: вул. Глибочицька, 4, бізнес-центр

Взяти участь у відеоконференції зможуть тільки зареєстровані учасники. Для реєстрації необхідно надіслати ім‘я, прізвище та назву організації, в якій Ви працюєте чи навчаєтеся, на ел. пошту PashnyakIM@state.gov, або факс 490-4050. Інформація повинна бути отримана до 12:00 дня 2 березня 2009 року. При собі необхідно мати посвідчення особи з фотокарткою. Якщо Ви хочете використати будь-яке власне обладнання (диктофони, фотоапарати і т.д.), прохання повідомити про це під час реєстрації. Просимо усіх учасників прийти за 20 хвилин до початку заходу.

Відеоконференція буде присвячена обговоренню законних механізмів боротьби з піратством, в першу чергу, в територіальних водах Сомалі, в Аденській затоці та на узбережжі східної Африки. Згідно з даними Міжнародної морської організації, тільки цього року у територіальних водах Сомалі було зареєстровано 120 актів піратства. В 2008 році морські розбійники захопили 35 торговельних суден і 600 членів екіпажів та отримали викуп у розмірі 120 мільйонів доларів. Міжнародна спільнота намагається боротися з морським піратством та проводить антитерористичні та військово-морські операції. Учасники телемосту зможуть висловити свою точку зору щодо ефективності цієї боротьби, та обговорити, які кроки можуть бути більш результативними для гарантування безпеки мореплавства у зазначеному регіоні.