НБУ: банки не мають права на свій розсуд змінювати відсотки по кредитах

Національний банк України посилює контроль за дотриманням банками законодавства при перегляді відсотків по кредитах. Про це йдеться у роз’ясненні НБУ від 27 лютого № 18-311/878-3001 щодо застосування вимог законодавства, що регулює кредитні відносини між банком та його клієнтами, що є у розпорядженні УНІАН.

За даними НБУ, в більшості випадків банки ініціюють підвищення процентних ставок за кредитами всупереч вимогам статті 11 Закону України „Про захист прав споживачів” та правил і просто повідомляють споживача про зміну процентної ставки за кредитом, не зазначаючи конкретної обставини, що змусила банк вчинити таке підвищення процентної ставки. “Звертаємо увагу відповідних структурних підрозділів НБУ, що здійснюють нагляд за діяльністю банків, що у разі виявлення фактів необґрунтованого підвищення банком процентної ставки за кредитами, такі дії слід кваліфікувати як порушення статті 49 Закону про банки в частині перевірки кредитоспроможності позичальників, наслідком якого є ризик припинення позичальником сплати процентів та неповернення кредиту”, - йдеться у роз’ясненні.

“Національний банк України вимагає від банків неухильного виконання вимог законодавства, що регулює кредитні відносини. Також зазначаємо, що у разі виявлення порушень вищезазначених вимог Закону про банки та Правил, Національним банком України відповідно до статті 73 Закону про банки будуть застосовуватися адекватні заходи впливу до банків та їх керівників”, - говориться у роз’ясненні.

У роз’ясненні зазначено, що банки мають право ініціювати зміну процентної ставки за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.

“Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв`язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку)”, - говориться у повідомленні. За даними НБУ, зміна процентної ставки можлива лише при істотній зміні обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

НБУ нагадує, що набрав чинності Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку”. Відповідно до нього, банкам заборонено, зокрема, збільшувати процентну ставку за користування кредитом в односторонньому порядку.

Як зазначається у листі, останнім часом до Національного банку України надходять численні скарги громадян щодо необґрунтованого підвищення банками процентних ставок за користування споживчим кредитом. У своїх зверненнях позичальники зазначають, що, на їх думку, банки необґрунтовано підвищили їм процентну ставку за кредитом, мотивуючи таке підвищення зміною облікової ставки Національного банку України, курсу долару США до гривні, кон’юнктури ринку тощо.

В НБУ нагадують, що згідно зі статтею 627 Цивільного кодексу України сторони є вільні в укладенні договору та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. При цьому зміни до кредитних договорів допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 651 ЦК України). Також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором (стаття 652 ЦК України).

Водночас, в НБУ нагадують, що про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. “Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною, - говориться у роз’ясненні.