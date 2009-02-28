Львівські селяни просять захисту у Карпачової

Тридцятеро селян, яким відмовлено у реєстрації в Яворівському районному центрі зайнятості, підготували звернення до уповноваженої з прав людини Верховної Ради України Ніни Карпачової. Вони вимагають скасувати пункт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення», згідно з яким з 13 січня цього року усі мешканці села, які мають земельні ділянки, вважаються членами особистого сільського господарства (ОСГ) і є зайнятим населенням. Про це заявила сьогодні, 28 лютого, власкорові ЗІКу координаційна група селян (люди попросили поки що їхні прізвища не розголошувати). Якщо їхнє звернення буде проігноровано вони мають намір ініціювати акції непокори.

«Цей антикризовий пакет законів просякнутий жорстокою дискримінацією сільського населення в Україні», – вважають яворівські селяни.

У коментарі власкору ЗІКу директор Яворівського районного центру зайнятості Михайло Вигринович підтвердив інформацію про те, що з 13 січня на біржу праці перестали приймати людей з сільської місцевості: за останніх 14 днів відправлено ні з чим більше трьох десятків людей. Однак, на думку Михайла Вигриновича, таке рішення дискримінує права людини, бо, з його слів, «сімۥя на земельній ділянці може виростити картоплю для того, аби вижити. Але, де господарю взяти гроші для оплати за світло, газ, зрештою, купити зубну щітку, мило чи чоботи для дитини?».

«Нині в Яворівському районному центрі зайнятості на обліку перебуває 2 тис. безробітних, з яких 1 552 особи – з сільської місцевості. Це ті, що встигли ще зареєструватися до 13 січня», – зазначив Михайло Вигринович. На запитання власкора ЗІКу, чи є вказівка зі столиці, аби вигнати з біржі праці зареєстрованих ще до славнозвісного «указу про особисті селянські господарства», - директор Яворівського РЦЗ відповів що «наразі такий циркуляр не приходив».

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