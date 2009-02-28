Ющенко та Качинський звинуватили у трагедії два тоталітарні режими

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Республіки Польща Лєх КАЧИНСЬКИЙ взяли участь у вшануванні 65-ї річниці трагедії у Гуті Пеняцькій, де 28 лютого 1944 року близько 1000 польських селян були знищені в каральній акції фашистів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у своєму виступі від імені України Президент В.ЮЩЕНКО віддав шану кожному, хто став жертвою протистояння двох людиноненависницьких тоталітарних режимів. «Ми говоримо про час, коли на землю пролилася кров мільйонів людей. Бо змагалися два найбільші в історії людства тоталітарних режими», - наголос Президент. За його словами, трагедію, яка відбулася на цьому місці, можна віднести до «найбільш показових».

«Я маю обов`язок стояти тут, на цьому місті, поруч із Президентом Польщі, точно так, як ми стояли в селі Павлокома декілька років тому, і біля мене був польський Президент. Цим я хочу сказати: не дивлячись на нашу історію, бурхливі події Другою світової війни і багато обставин, які ідуть із минулого, я глибоко переконаний, що українець навічно подав руку дружби і порозуміння полякові», - сказав у своєму виступі глава Української держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що було докладено багато зусиль, щоб між українцями та поляками у відносинах закріпилися стереотипи, що нав`язувалися комуністичними режимами. Президент України наголосив, що українці і поляки сьогодні поруч, бо їх об`єднує пам`ять та спільні цінності. «Переконаний, як український, так і польській народи добре розуміють і вшановують наше минуле, нашу історію, досить трагічні сторінки і сталінського, і нацистського режимів. Але ми говоримо не тільки про минуле. Ми маємо спільну мету, спільний сьогоднішній день, спільне європейське сьогодення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ у своєму виступі підкреслив, що сьогоднішня присутність двох Президентів на місці трагедії свідчить про «наступний крок» до поєднання між українським та польським народами.

Глави двох держав також взяли участь у спільній молитві за загиблими у Гуті Пеняцькій та поклали вінки до пам`ятника жертвам трагедії.