Українці, яка судиться з польською митницею, не дають адвоката

Районний суд Згожельця відмовив генеральному консульству України в Кракові надати державного адвоката в справі затримання українки Ірини ФРИС, яка оскаржує в суді своє затримання польськими прикордонниками.

Про це УНІАН повідомив український консул в Кракові Олег ФІНОГЕНОВ.

За його словами, суд пояснив відмову надання адвоката тим, що з відповідним клопотанням повинна була безпосередньо звернутись І.ФРИС, а не українське консульство.

О.ФІНОГЕНОВ назвав відмову з таким аргументуванням порушенням міжнародного законодавства, в тому числі польсько-українських договорів.

«Співробітники консульських представництв іноземних держав мають право представляти громадян в судах в інших установах, згідно з консульською конвенцією та двосторонньою конвенцію між Польщею та Україною», - наголосив він.

Консул зауважив, що відповідь суду надійшла консульству у п’ятницю, 27 лютого, в другій половині дня.

«Нам приходить відповідь у другій половині дні, коли можливості реакції на цю відповідь обмежені», - сказав О.ФІНОГЕНОВ.

Він додав, що консульство того ж дня повідомило І.ФРИС, котра відправила особисте клопотання про надання державного адвоката.

Як повідомила УНІАН сама І.ФРИС станом на суботу вона не отримала відповіді від суду, який має розглянути її справу у понеділок, 2 березня, чи буде наданий їй адвокат.

Як повідомляв УНІАН, І.ФРИС подала в суд на працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі, котрі затримали її 7 січня за нібито в’їзд до країни без відповідної візи, за перевищення службових обов’язків.

І.ФРИС заявляє, що прикордонники протримали її ніч у камері не надавши документального підтвердження правомірності затримання, тиснули на неї, аби вона підписала протокол затримання, в якому визнає свою вину, та допускались непристойних жартів та образливих слів стосовно неї.