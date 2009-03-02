Прес-конференція на тему: ”Федерація роботодавців України вимагає від влади припинити політичні спекуляції навколо Херсонського машинобудівного заводу”

3 березня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Федерація роботодавців України вимагає від влади припинити політичні спекуляції навколо Херсонського машинобудівного заводу і терміново прийняти заходи щодо підтримки вітчизняного сільськогосподарського машинобудування". Учасники: Володимир Грищенко, ген.директор ФРУ; Олександр Олійник, акціонер підприємства, голова правління ТОО "Херсонський машинобудівний завод”; Володимир Харченко, заст.голови центральної ради профспілок автомобільного сільгоспмашинобудування України (“Українські новини”, вул.Еспланадна, 20). Потрібна акредитація. Телефони: 228-32-83 і 8(066) 733-93-26, e-mail: kdenis@webmail.intellecom.ua.

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