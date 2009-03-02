4 березня - 12-00- Прес-конференція з нагоди створення Національної мережі чоловіків-лідерів проти насильства. Серед тих, хто підтримали цю ініціативу – видатні спортсмени, артисти, політики. Організатори: підкомітет з міжнародно-правових питань та ґендерної політики Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Програми розвитку ООН та Європейського Союзу). Учасники: заст.міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна Кондратюк, заст.Голови ВРУ Микола Томенко, Народні артисти України Богдан Бенюк та Остап Ступка, срібний призер Олімпійських ігор з плавання Денис Силантьєв, багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання Олег Лісогор, засновник видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович, журналіст Данило Яневський (вул. Банкова 57, к. 111). Потрібна акредитація. Телефони: 569 40 75, 067 290 55 01 до 12-00 3 березня.