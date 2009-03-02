4 березня - 15-00 - Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань охорони здоров`я. Питання: про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів; про внесення змін до статті 21 Закону України “Про рекламу”, а також питання про результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту стану використання позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні».(пл.. Л.Українки, 1, 5-й поверх, зал засідань). Вхід за картками акредитації.