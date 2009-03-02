4 березня - 15-00 - Розпочнеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Питання: Про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті з питань науки і освіти на тему: “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”; Проект Закону про внесення зміни до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо відтермінування плати за навчання) та інші (вул. Садова 3-а, кім. 1316). Вхід за картками акредитації. Телефони для довідок та додаткової акредитації: 255-31-55, 255-33-04, e-mail: brodzianska@rada.gov.ua.