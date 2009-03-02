Прес-конференція на тему: «Як влада знищує борців з нарокомафією та «кришує» злочинців”

Проводиться акредитація на прес-конференцію на тему: «Як влада знищує борців з нарокомафією та «кришує» злочинців?”. До участі запрошені: Семен Глузман, виконавчий секретар асоціації психіатрів України; Роман Трохін, президент Благодійної організації «Життя без виправдань»; Петро Бойко, віце-президент Спілки адвокатів України; Людмила Ганноха, віце-президент Міжнародного благодійного фонду Н.Потопаєвої; Олександр Кривенко, журналіст; представники прокуратури. Прес-конференція відбудеться 3 березня об 11-00 («Укрінформ», вул. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 332-02-26; 8 (093) 682-31-32; Email: zavaly-elena@mail.ru

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