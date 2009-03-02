Круглий стіл на тему: «Громадянське суспільство в умовах кризи»
3 березня о 15.00 у Фонді місцевої демократії (Храків, пл. Р. Люксембург, 10, 7-й поверх) розпочне свою роботу Харківський регіональний круглий стіл Громадянської Асамблеї України на тему «Громадянське суспільство в умовах кризи».
До участі в обговоренні запрошені представники активних регіональних НУО, лідери громадської думки, експерти та журналісти.
Під час заходу будуть розглянуті три основні блоки питань:
1. Діяльність громадського сектору в умовах соціально-економічної кризи,
• пропозиції громадськості щодо подолання соціально-економічної кризи,
• мінімізація негативних наслідків за допомогою інструментів НУО (як тих які розроблені НУО, так і тих які вони повсякденно використовують),
• цілі та пріоритети діяльності громадських організацій в умовах кризи.
2. Стратегічні кроки щодо подолання політичної кризи,
• прийняття змін до виборчого законодавства,
• впровадження Конституційної Асамблеї,
3. Проактивна діяльність громадськості в умовах кризи. Визначення пріоритетних громадських кампаній та їх реалізація.
Мета заходу: обговорити зазначене коло проблем, зафіксувати позицій представників активної громадськості, сформулювати пропозиції та окреслити напрямки спільних дій НУО в умовах політичної та економічної кризи. Підсумковий документ круглого столу буде оприлюднений та направлений в оргкомітет Громадянської Асамблеї України для опрацювання в рамках підготовки до Форуму ГАУ «Громадянське суспільство в умовах кризи», що відбудеться у 29 березня 2009 року у Києві.
Організатор Харківського регіонального круглого столу: Громадський інформаційно-методичний центр «Всесвіт» за підтримки Харківської правозахисної групи та Фонду місцевої демократії.
Організаційну та фінансову підтримку діяльності Громадянської Асамблеї України надає Міжнародний фонд «Відродження».