За заперечення сталінських репресій - кримінальна відповідальність

Встановити кримінальну відповідальність за заперечення факту масових репресій більшовизму та сталінізму пропонують у російській партії "Яблоко".

З такою пропозицією виступив політичний комітет цієї партії, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

У заяві "Подолання більшовизму та сталінізму як умова модернізації Росії в ХХІ столітті" йдеться про необхідність дати на державному рівні чітку та недвозначну правову, політичну й етичну оцінку насильницького захоплення влади більшовиками 1917 року, а також характеру та природи створеного ними політичного режиму та його подальшої діяльності.

Як заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" лідер партії Сергій МИТРОХІН, у заяві сказано, що сталінізм як проект модернізації Росії абсолютно неприйнятний у XXI столітті, і тому партія пропонує внести до Кримінального кодексу РФ статтю за «пропаганду та виправдання масових убивств, а також за заперечення самого факту таких репресій».

"Аналогічна норма існує в європейських країнах щодо Голокосту, і ми вважаємо за можливе внести в російське законодавство відповідні норми, тому що люди, які висловлюють такі погляди, - це люди, які потенційно небезпечні для суспільства", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого співголова вищої ради партії "Єдина Росія", голова МНС РФ Сергій ШОЙГУ виступив з ініціативою прийняти закон про кримінальну відповідальність за заперечення перемоги СРСР у Другій світовій війні. За його словами, цей закон буде спрямований проти лідерів іноземних держав, які заперечують це. «А мери деяких міст, перш ніж зносити пам`ятники, кілька разів подумають про це", - заявив він.