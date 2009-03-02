У Херсоні розгнівані люди захопили перший поверх обдержадміністрації

Працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ) захопили перший поверх будівлі Херсонської обласної державної адміністрації і обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 500 робітників ХМЗ прийшли сьогодні о 9.00 до будівлі ОДА і обласної ради в центрі Херсона і вимагали зустрічі з керівництвом ОДА і ради для вирішення питань виплати заборгованості з зарплати.

Частину пікетувальників, близько 200 осіб, запросили до малої зали ОДА на першому поверсі будівлі для зустрічі з головою облдержадміністрації Борисом СІЛЕНКОВИМ. Губернатор пояснив працівникам ХМЗ, що з боку адміністрації вже зроблено все, що в її компетенції: питання зараз знаходиться на рівні уряду і вирішується, але для розв’язання проблеми потрібен час. Однак розмова із знервованими відсутністю грошей людьми відбувалася в підвищеному тоні.

Після зустрічі люди відмовилися покинути адміністративну будівлю. Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник незалежної профспілки «Петровець» Леонід НЕМЧЕНОК, «ми захопили перший поверх адміністрації і будемо утримувати доти, доки не виконають наші вимоги: виплатять борги з зарплати і почне працювати підприємство». На думку Л.НЕМЧЕНКА, люди готові утримувати будівлю до 3-4 діб.

На даний час на місце події прибув керівник обласного Управління держохорони. Також чекають на прибуття прокурора області, який має пояснити людям, як триває розслідування відносно посадових осіб ХМЗ.

Як повідомлялося, раніше, 3 лютого, працівники ХМЗ, яким підприємство заборгувало до 5,5 млн. грн. зарплати, захопили адміністративну будівлю заводу. З того часу тривають протести працівників заводу. На даний час власник ХМЗ погасив приблизно 0,92 млн. грн. боргу.