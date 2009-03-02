Меджліс запрошує міжнародних посередників

Меджліс кримськотатарського народу виступає за постійну присутність у Криму міжнародної місії, яка шукала б ефективні шляхи вирішення проблем кримських татар.

Про це було заявлено днями під час зустрічі з групою послів країн – членів Європейської Ради та Європейської комісії, повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Меджлісу.

Лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що кримськотатарський народ продовжує боротьбу за повне відновлення своїх прав, зокрема – права на самовизначення в Криму. «У нас багато проблем: починаючи від катастрофічного стану кримськотатарської мови і завершуючи необхідністю забезпечення пропорційного представництва кримських татар в органах влади», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ додав, що хоча Українська держава де-факто і де-юре визнає право людей на повернення, але продовжує «розглядати процес репатріації як механічне переміщення великої групи людей з одного місця в інше». «Такий підхід унеможливлює прийняття комплексних політико-правових та інших рішень, необхідних для відновлення прав цілісного народу», – заявили в Меджлісі.

Відзначивши істотний вклад у вирішення проблем кримського суспільства і кримських татар місій міжнародних організацій, члени президії Меджлісу акцентували увагу на необхідності безпосереднього залучення міжнародного співтовариства в процес політико-правового врегулювання кримськотатарської проблеми. «Сьогодні назріла крайня необхідність обговорення з Українською державою можливості постійної присутності в Криму міжнародної місії, яка б проводила не тільки моніторинг розвитку ситуації, а й у співпраці з владою України, АРК і кримськими татарами здійснювала пошуки ефективних шляхів вирішення кримськотатарської проблеми», – йдеться в повідомленні Меджлісу.

За даними прес-служби, голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА підкреслив, що основне завдання місії - сприяти соціально-економічному розвитку регіону, що дасть змогу поліпшити взаєморозуміння і співпрацю всіх народів.