Обухівський райсуд прийняв рішення про арешт офіцера СБУ

Обухівський районний суд Київської області обрав запобіжний захід - арешт для представника центрального апарату Служби безпеки України – заступника начальника Головного управління «К» (боротьба з корупцією та організованою злочинністю) підполковника Андрія ЩЕБРЮКА, звинувачуваного в причетності до збуту наркотиків.

Про це пише газета «Сегодня» (№43 (3176)) з посиланням на інформоване джерело в МВС України.

Ухвалу виносив саме цей суд, оскільки в одному з ресторанів Обухівського району і проходила зустріч з уявним покупцем, роль якого взяв на себе оперативник Служби внутрішньої безпеки (СВБ) ГУБОЗ, уточнив співрозмовник видання. При А.ЩЕБРЮКУ знайшли незначну кількість марихуани - приблизно на 50 грн. у цінах «чорного ринку», але обшук виявив і більші партії. 34-річний А.ЩЕБРЮК служив в органах безпеки з 1992 року, жив у Києві. Оперативники вийшли на нього через споживачів наркотиків, повідомило джерело газети.

Прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за статтею 307-2 Кримінального кодексу України, санкція якої тягне до 10 років позбавлення волі.

Як зазначає видання, відразу після затримання високопоставленого офіцера СБУ його колеги із спецслужби неофіційно заявили, що затримання підполковника - міліційна «підстава» і наркотики йому підкинули. Також у спецслужбі припускали, що цей інцидент - помста за схожий випадок із співробітником СВБ ГУБОЗ, у грудні минулого року викритим СБУ за хабар у 120 тис. доларів (згодом його відпустили).

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого співробітники Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України спільно з працівниками прокуратури Київської області затримали під час спроби збуту наркотичної сировини заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У прес-центрі СБУ підтвердили, що в одному з ресторанів під Києвом був затриманий співробітник відомства. Утім, зазначили в СБУ, на сьогодні затриманий не займається оперативно-розшуковою діяльністю і не обіймає жодної з керівних посад, а є звичайним оперуповноваженим. Крім того, як зазначили в СБУ, їхній співробітник був затриманий під час спроби продажу 6 г марихуани, вартість якої за цінами чорного ринку становить 50 грн.