Видавця книжки «Донецька мафія» засуджено до 8 років

Видавця книжки «Донецька мафія» Бориса ПЕНЧУКА засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як передає кореспондент УНІАН, таку постанову виніс сьогодні Ворошиловський районний суд міста Донецька під головуванням судді Ірини БУХТІЯРОВОЇ.

Б.ПЕНЧУКА засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст.189 ч.4 - «Вимагання», яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст.383 ч.2 – «Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину», яка передбачає обмеження свободи на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст.189 ч.4 засуджений одержав 8 років позбавлення волі, за ст.382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, т.ч. підсумковий термін - 8 років.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Б.ПЕНЧУКА більш як 6 тис. грн. за проведені під час слідства наукові експертизи.

Після того, як І.БУХТІЯРОВА зачитала вирок, Б.ПЕНЧУК заявив, що він не «скоював жодного злочину» і що обов`язково оскаржить сьогоднішнє рішення суду.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Бориса КОЛЕСНІКОВА, тодішнього голову Донецької облради, у тому, що той вимагав у нього акції «Білого лебедя». В результаті щодо Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено з-під варти, і кримінальну справу щодо нього було закрито «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство - «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генпрокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.