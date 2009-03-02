В Україні повністю сформовано систему адміністративних судів

Сьогодні одночасно розпочали свою процесуальну діяльність Чернівецький та Миколаївський окружні адміністративні суди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адміністративного суду України, з початком роботи цих двох адміністративних судів завершено остаточне формування системи адмінсудів. Відтепер розгляд адміністративних справ повноцінно здійснюватимуть усі адміністративні суди України.

За словами голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА, цю подію без перебільшення можна назвати знаковою як для представників адміністративної юстиції, судової влади, законодавців та державотворців, так і для кожного громадянина нашої країни, чиї права та свободи покликані захищати адмінсуди. «Система адміністративних судів формувалася в складних політичних та економічних умовах, за постійного протистояння з противниками ідеї створення адмінсудів, недостатнього фінансування, але не зважаючи на це протягом порівняно невеликого проміжку часу нам вдалося побудувати окрему гілку судової влади – адміністративну», - зауважив О.ПАСЕНЮК.

Голова ВАСУ також наголосив на тому, що для утвердження позицій адміністративних судів в Україні доведеться зробити чимало. «Попереду у нас – напружений тривалий етап створення належних умов для захисту адміністративними судами прав людини, але я переконаний, що день за днем, послідовно та впевнено ми пройдемо і його», - зазначив він.

Система адміністративних судів складається з Вищого адміністративного суду України, семи апеляційних адміністративних судів України: Дніпропетровського, Донецького, Львівського, Київського, Одеського, Севастопольського та Харківського і 27 місцевих окружних адміністративних судів в усіх областях України, містах Києві та Севастополі.