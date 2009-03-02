Українка оскаржуватиме рішення польського суду

Викладачка Львівського університету ім. Івана Франка Ірина ФРИС планує оскаржити рішення районного суду в польському місті Згожелєц, який визнав правомірним її затримання польськими прикордонниками 7 січня цього року.

Про це вона сказала в інтерв’ю УНІАН.

«Ми, звичайно, хочемо оскаржувати», - сказала І.ФРИС.

Вона зазначила, що вирішить, в яку інстанцію подавати скаргу, після того, як отримає на руки рішення суду з його детальною аргументацією.

При цьому І.ФРИС зауважила, що суддя оголосила, що її рішення в цій справі оскарженню не підлягає, пояснивши це тим, що це адміністративна справа.

Водночас, за її словами, польський юрист, котрий допомагав їй готуватись до суду, був дуже здивований цією заявою. «Юрист дуже здивувався і сказав, що цього не може бути», - сказала вона.

І.ФРИС також заявила, що суд, який 2 березня розглядав її скаргу на дії польських прикордонників, не взяв до уваги жодних її аргументів.

Суд в Згожельцю визнав правомірним затримання І.ФРИС, пославшись на 18 статтю Виконавчої конвенції Шенген з 1985 року, яка регулює справу довгострокових національних віз (понад 90 днів).

Між тим, за словами І.ФРИС, згадана стаття прямо не забороняє транзиту територією Шенгену із національною візою, виданою однією з країн-членів об’єднання.

Крім цього, вона регулює справу довгострокових віз, а І.ФРИС мала короткострокову (на 2 місяці).

Як повідомляв УНІАН, І.ФРИС подала до суду за перевищення службових повноважень на працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі, які затримали її за нібито в’їзд до країни без відповідної візи.

Польські прикордонники висадили І.ФРИС з автобуса, яким вона поверталась в Україну з Німеччини, 7 січня й протримали до 8 січня в камері затримань.

Вона заявляла, що прикордонники не надали документального підтвердження правомірності затримання, тиснули на неї, аби вона підписала протокол затримання, в якому визнає свою вину, та припускались непристойних жартів і образливих слів по відношенню до неї.

В грудні 2008 року І.ФРИС в тричі проходила контроль прикордонних служб в Польщі, Австрії та Угорщині й жодного разу не була попереджена, що з її національною німецькою візою вона не може їхати транзитом через інші країни зони Шенген.