Заступник генпрокурора: смерть судді Зварича вигідна багатьом
Точних даних про перебування немає
Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН вважає, що смерть колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА може бути вигідна багатьом.
Про це Р.КУЗЬМІН сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 31 від 3 березня 2009 року).
Кажучи про місце перебування зниклого екс-судді, заступник генпрокурора повідомив, що поки що точних даних про це у слідчо-оперативної групи немає.
Відповідаючи на питання видання, чому досі не усунені з посад інші судді Львівського адмінсуду, Р.КУЗЬМІН пояснив: «Тому що все зав`язане на одній людині – ЗВАРИЧІ. Уявіть ситуацію: є начальник в суді, у якого багато підлеглих. Він виконує якісь замовлення, дає співробітникам доручення ухвалити потрібне рішення за певну винагороду. Або навпаки, судді дали гроші, він приходить до начальника і говорить: ось ваша частка. Так от, у такому разі дуже проблематично без начальника довести вину підлеглого».
При цьому Р.КУЗЬМІН зазначив, «що ЗВАРИЧ здійснив не один-два злочини, і навіть не десять...».
«Ми кілька місяців писали в його кабінеті те, що відбувається, починаючи від п`янок, закінчуючи статевим життям і отриманням хабарів. І він є основною фігурою, яка відповідала за розподіл коштів, одержаних незаконним шляхом», - розповів заступник генпрокурора і додав, що «сьогодні смерть ЗВАРИЧА вигідна багатьом людям».
«Наприклад, співучасникам. Він не лише був «фінансовим диспетчером» у суді. Через нього деякі «поважані люди» відмивали «брудні» гроші. Зокрема, одержували чималі суми на свої особисті рахунки», - сказав Р.КУЗЬМІН.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року щодо голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.
Водночас сам І.ЗВАРИЧ заявив, що «кримінальну справу проти нього сфабриковано».
15 грудня УСБУ у Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій перебував на лікуванні.