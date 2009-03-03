Прокуратура винесла припис адміністратору банку «Київ»

Прокуратурою міста Києва проведено перевірку щодо законності діяльності Акціонерного комерційного банку “Київ” при перерахуванні платежів киян за комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як з’ясувалося, у період з 13 січня до 9 лютого 2009 року банк “Київ” не перераховував сплачені громадянами за комунальні послуги кошти в сумі 3,6 млн. грн. на рахунок комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр”, а спрямовував їх на погашення власних кредиторських зобов’язань, внаслідок чого кошти не надійшли до постачальників (ЖЕО, АЕК “Київенерго”, ВАТ “Водоканал”, ВАТ “Київгаз” та іншим).

Таким чином, банк створив ситуацію, що могла б призвести до відключення від постачання комунальних послуг жителів столиці, які за них платять своєчасно і в передбачуваному обсязі.

Прокуратурою міста Києва 27 лютого поточного року внесено припис Тимчасовому адміністратору АКБ “Київ” з метою захисту законослухняних громадян від наслідків протиправної діяльності банку.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Київська міська державна адміністрація заявила про вимогу від акціонерного комерційного банку «Київ» перерахувати комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний центр» кошти, сплачені киянами за комунальні послуги через філії банку. За інформацією КМДА, станом на 9 лютого 13 тис. 662 мешканці сплатили рахунки за житлово-комунальні послуги на загальну суму 3 млн. 548 тис. 393,57 грн.

При цьому, за даними КМДА, банк «Київ» продовжує приймати платежі від населення за житлово-комунальні послуги та не відправляти кошти за призначенням.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив киян, що столична влада докладе всіх зусиль для захисту прав потерпілих мешканців столиці.