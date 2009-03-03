У Донецьку викрито злочинну банду податківців і суддів

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області викрили організовану злочинну групу з корупційними зв`язками, учасники якої займалися незаконним заволодінням квартирами після смерті їх господарів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області.

Вказане житло мало переходити в комунальну власність, проте внаслідок незаконної діяльності членів ОЗГ квартири реалізовувалися за ринковими цінами, а виручені гроші привласнювалися.

До даної групи входили посадові особи державної податкової служби, а також судді третейського суду, тобто особи, які мають юридичну освіту та владні повноваження, саме тому їм удавалося займатися своїм «бізнесом» практично впродовж двох років.

На сьогоднішній день встановлено декілька десятків фактів незаконного заволодіння квартирами на суму близько півмільйона доларів. На вказане житло накладено арешт.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за даним фактом.

Під час проведення обшуків у фігурантів за місцем їх роботи і проживання вилучені документи і комп`ютери, що містять інформацію, яка підтверджує причетність до скоєння шахрайських дій.