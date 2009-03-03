У Києві стартував новий проект безоплатної правової допомоги

У Києві започатковано благодійний проект, в рамках якого соціально вразливим верствам населення надаватиметься безоплатна юридична допомога.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами акції виступили «Адвокатська фірма «АКТІО» та Міжнародна благодійна організація благодійного фонду “СОС дитяче містечко”.

За словами юристів "АКТІО", допомога надаватиметься малозабезпеченим та соціально вразливим верствам населення, зокрема, малозабезпеченим сім’ям, що залишилися без підтримки з боку держави, або виховують дітей без допомоги родичів, сім’ям, в яких проживають смертельно хворі батьки тощо. Першу акцію такого роду було проведено в останні дні лютого.

Юристи також зазначають, що перший досвід подібних заходів показує, що чимало громадян юридично необізнані, не здатні зорієнтуватися у змінах законодавства і не мають коштів на оплату юридичних консультацій та послуг адвокатів. Здебільшого громадяни цікавляться питаннями соціального забезпечення та гарантіями сім’ям з дітьми, одиноким матерям, сім’ям із дітьми-інвалідами, проблемами незаконного позбавлення батьківських прав, порушеннями права власності дітей-сиріт, питаннями житлового забезпечення та конфліктами із органами влади.

Ініціатори акції також висловили сподівання, що до акції приєднаються й інші юридичні фірми та компанії, яким не байдужа доля соціально незахищених громадян України.