Комуністи обіцяють знести консульство США в Сімферополі

Комуністи Криму не допустять відкриття представницького офісу Сполучених Штатів Америки в Сімферополі, заявив керівник фракції «Комуністи» в кримському парламенті Вячеслав ЗАХАРОВ сьогодні на засіданні президії Верховної Ради Криму.

«Ми не допустимо відкриття цього поста», - заявив В.ЗАХАРОВ, передає кореспондент УНІАН.

При цьому депутат-комуніст додав: «Більш того, якщо треба, ми піднімемо народ і знесемо цей пост».

Таким чином В.ЗАХАРОВ відреагував на недавній лист глави зовнішньополітичного відомства Володимира ОГРИЗКА (відправленого сьогодні до відставки Верховною Радою України – УНІАН) до Представника Президента України в Криму Леоніда ЖУНЬКА.

Міністерство закордонних справ України роз`яснює, що офіс США в Сімферополі матиме статус консульства, де передбачається робота одного або двох дипломатів. Порядок відкриття консульських установ регламентується Віденською конвенцією про консульські відносини, а також українським законодавством. У МЗС також заявили, що питання відкриття офісу США в Сімферополі має бути затверджене відповідним рішенням Державного секретаря США і схвалене американським Сенатом. «Ці процедури можуть зайняти певний час, враховуючи нещодавні зміни Адміністрації США, пов`язані з обранням нового Президента (США) Барака ОБАМИ», - наголошується в листі до Л.ЖУНЬКА.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2008 року Україна і США підписали у Вашингтоні Хартію про стратегічне партнерство. У документі, зокрема, наголошувалося, що Україна вітає намір США відкрити американське диппредставництво в Сімферополі.

18 лютого ВР Криму виступила зі зверненням до вищого керівництва України, в якому просила утриматися від відкриття офісу США. Кримські парламентарії заявили, що рішення про створення американського диппредставництва ухвалене українським МЗС «без урахування державних гарантій» відносно статусу і повноважень Автономної Республіки і сприйнято більшістю кримчан як провокаційне.