Київський медіа-кіноклуб, приурочений до Міжнародного дня прав жінок

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) напередодні Міжнародного дня прав жінок, запрошує журналістів 5 березня о 17.00, взяти участь у

Київському медіа-кіноклубі.

У неформальній атмосфері відбудеться:

- показ документального фільму Тетяни Бабіної «Жіноче обличчя України» (2009, укр., 25 хв.). Стрічка створена за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, присвячена 125-річчю українського жіночого руху.

«Білим по білому – одна з з найвишуканіших форм вишивки в Україні – гладь білими нитками по білому полотну, та ще й з вирізуванням. Треба добре придивитися, щоб розгледіти білий візерунок довкола витятого простору. Такою є роль жінки в українському громадському житті й історії України – треба уважно придивитись, щоб осягнути цю частіше оспівану, ніж вивчену «берегиню», щоб зрозуміти: вирізування окреслює простір, а не його відсутність, і брак відомостей про жінок не означає, що жінок не було. Про них просто не писали…», так написала про жіночий рух в Україні видатна дослідниця сучасності Марта Богачевська-Хомяк.

У 2009 р. українському жіночому руху виповнюється 125 років. Вся історія України – це боротьба за українську державність та незалежність, Історія українського жіночого руху є її невід’ємною частиною. Українські жінки, які прагнули свободи і гідного становища в рідній країні, не ставили собі за мету потрапити в історію. Вони серцем вболівали за свою країну й хотіли кращої долі для своїх нащадків. Але ці жінки не тільки мріяли про «світле майбутнє», вони боролися за нього й віддавали йому свої сили, енергію, а іноді й життя. Попри те, що своєю діяльністю вони зробили не менш вагомий внесок, ніж чоловіки, у розвиток науки, політики, освіти, виробництва, культури і мистецтва, імена більшості з них залишилися невідомими.

- Панельна дискусія на теми: «Свято за статевою ознакою – визнання здобутків жінок у різних сферах?», «Рівне представництво жінок і чоловіків у владі, рівні зарплати: хто зацікавлений?». До участі у дискусії запрошені, зокрема: виконавчий директор Міжнародної Амністії в Україні Тетяна Мазур, керівник Представництва Фонду імені Ф. Еберта Штефан Хробот, Тамара Марценюк з кафедри соціології НаУКМА, лідерка жіночого руху «FEMEN» Анна Гуцол.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збирається у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1-3/5.

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до Ольги Веснянки, vesna@prostirzmin.org, 8050 334 6604

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід лише для акредитованих.