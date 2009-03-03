Мін‘юст підготував проект закону про безоплатну правову допомогу

Міністерство юстиції винесло на розгляд Кабінету міністрів проект закону "Про безоплатну правову допомогу".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сьогодні проект буде розглянуто Урядовим комітетом з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, законопроект "Про безоплатну правову допомогу" розроблено на виконання положень статті 59 Конституції України, частиною першою якої закріплено право кожного на правову допомогу. Основний Закон визначає, що у випадках, передбачених законом, ця допомога повинна надаватися безоплатно.

Розробка законопроекту також передбачена виконанням обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи. За словами міністра юстиції, у 2008 році проект закону пройшов експертизу у Раді Європи та отримав позитивні рецензії.

Законом пропонується визначити зміст права на правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

З прийняттям означеного закону в Україні передбачається створити механізм реалізації конституційного права громадян на правову допомогу за рахунок коштів держави.