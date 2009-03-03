Чернігівських УБОЗівців покарають за тортури і смерть підозрюваного

У Чернігові завершується слідство за фактом перевищення службових повноважень працівниками УБОЗ УМВС України у Чернігівській області та заподіяння ними тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть підозрюваного.

Про це повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Дмитро КАЛИТА.

"Слідство вже знаходиться в завершальній стадії", - сказав він.

За інформацією Д.КАЛИТИ, до кримінальної відповідальності за цією кримінальною справою буде притягнуто близько 10 осіб – працівників УБОЗ УМВС у Чернігівській області. Шістьом із них запобіжний захід обрано у вигляді тримання під вартою, дії кожного з них, залежно від особистої участі в тих подіях, кваліфікуються по-різному.

"Частина цих осіб обвинувачується одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Зараз ми закінчуємо пред’явлення їм остаточного обвинувачення", - уточнив начальник слідчого відділу прокуратури.

Як підкреслив Д.КАЛИТА, наразі невідомо, чи буде судове засідання відкритим, оскільки рішення приймає суд. "Деякі моменти там дійсно зачіпають честь і гідність потерпілих, але підстав робити закритим весь судовий процес, я вважаю, немає", - зауважив він.

Як повідомлялося раніше, 3 жовтня 2008 року прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жителя Прилук, 1969 р.н., та перевищення службових повноважень працівниками УБОЗ УМВС України в Чернігівській області.