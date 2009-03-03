Роми найбільше потерпають від дискримінації в Україні

Ромська громада – найбільш дискримінована національна меншина в Україні, яка потерпає від пресингу правоохоронців, місцевих органів влади і негативного стереотипу, що створено у ЗМІ. Це – дані річного звіту Ради Європи з захисту національних громад. Змінити ставлення держави і громадськості до ромів має проект американського Фонду сприяння демократії, який здійснює Ромський жіночий фонд «Чіріклі».

Валентина Золотаренко – типова представниця середнього класу: вона та її чоловік мають добре оплачувану працю, живуть у престижному районі столиці, діти навчаються у середній школі. Єдине, чим вона відрізняється від багатьох моїх знайомих, – вона є циганкою, рома. І цим пишається, і може розповісти багато цікавого з історії ромів, їхнього життя на теренах сучасної України. Але днями пані Валентина та її приятелька – українка потрапили у неприємну історію.

«Ми відвідали виставку Марії Примаченко, погуляли по Лаврі. І вирішили зайти на Хрещатику в якийсь з магазинів мережі «Арго». Зайшли у магазин «Орсей», і на вході нас зупинив місцевий охоронець із словами: «Жіночки, вийдіть, у нас наказ – циган впускати сюди не дозволено», – каже Валентина Золотаренко.

У торговельній мережі «Арго», до якої належить «Орсей», інцидент пояснили наступним чином: «Я не знаю, чи була така вказівка, але у нас постійно ці люди – на камерах помітно – крадуть гаманці у клієнтів».

Валентина Золотаренко вважає, що спрацював стереотип щодо ромів – яких представляють картярами, крадіями, нарко-дільцями.

Долати стереотипи – вельми складно, але можливо: треба проводити освітню та інформаційну роботу з представниками влади, правоохоронних органів, громадськості, ЗМІ. На це і спрямований проект Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, – каже його менеджер Сергій Решетов.

«Громадські організації повинні цим займатись – не тільки з ромськими громадами проводити тренінги, навчати їх, як захищати свої права, а також залучати до своїх союзників ЗМІ. І якщо ці три великі сили – влада, громадські організації і преса – об‘єднаються, я думаю, що цей потужний альянс зможе цю проблему зіштовхнути з того становища, в якому вона зараз знаходиться», – зазначив Сергій Решетов.

Координатор проекту – президент фонду «Чіріклі» Земфіра Кондур вважає, що американський та європейський досвід руйнування негативних стереотипів щодо ромів, можливість донесення до пересічних українців та владоможців правдивої інформації про цю меншину зменшить зростання антиромських виявів по Україні. Інакше слова про європейський вибір та демократичний розвиток України залишатимуться лише деклараціями, – зауважує пані Кондур.

Радіо Свобода