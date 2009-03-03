На відкритті виставки про історію УПА побилися праві та ліві

У Чернігові під час відкриття виставки "Українська повстанська армія. Історія нескорених" сталася бійка між представниками правих та лівих політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, біля приміщення Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М.Коцюбинського, де відкрилася виставка, представники КПУ та ПСПУ влаштували нечисленний мітинг. Його учасники – переважно пенсійного віку чернігівці під червоними прапорами - засуджували діяльність УПА, звинувачуючи її представників у зв`язках із фашистами.

У свою чергу молодь – представники КУН – засуджували комуністичний режим і вимагали для ОУН-УПА державного визнання.

Після словесної перепалки між опонентами виникла сутичка, у яку змушені були втрутитися бійці спецпідрозділу "Беркут".

Як уточнили у міському відділі міліції, із заявами про отримання тілесних ушкоджень до правоохоронців звернулися троє представників КПУ, а також один представник КУН, котрий повідомив, що йому намагалися завдати тілесних ушкоджень і погрожували фізичною розправою. "За даними заявами буде проведена перевірка", - запевнив працівник міськвідділу міліції.