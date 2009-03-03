Далекобійники блокують автомагістраль Одеса-Київ (фото)

Водії-далекобійники блокують своїми автомобілями чотири з шести смуг автомагістралі «Одеса-Київ» в районі «конюшинового мосту» біля виїзду з облцентру.

Як передає кореспондент УНІАН, водії вимагають прибуття на місце акції представників центральної влади, повноважних «вирішувати питання, пов`язані з кредитними пільгами, пріоритетного права місцевих водіїв на вантажні автоперевезення в регіоні» тощо.

Присутні на місці події представники Управління МВС України в Одеській області ведуть документування і відеозапис у місті перекриття центральної автомагістралі країни, не перешкоджаючи ходу акції силовими методами.

За словами заступника начальника облуправління міліції - начальника міліції громадської безпеки Дмитра ФУЧЕДЖІ, в подальшому «за фактом перекриття магістралі державного значення буде дано відповідну оцінку правоохоронними органами і розглянуто питання про порушення кримінальної справи».

Голова Одеської облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, який вже побував на місці пікету водіїв, заявив журналістам, що «про цю проблему знають всі, зокрема глава держави. Але слід розуміти, що її не можна вирішити впродовж одного-двух днів - потрібно два-три тижні. Тому немає причин блокувати трасу, що є протизаконним, - питання далекобійників вирішуються».

М.СЕРДЮК зазначив, що під час бесіди з учасниками пікету «поставив і свій підпис під листами автоперевізників» на адресу керівництва країни. Кабінет міністрів планує 4 березня розглянути їхні вимоги, з учасниками пікету розмовляв також заступник міністра транспорту Володимир РАБОТНЄВ.

Разом з тим, констатував губернатор, автоперевізники вимагають вирішення і побутових проблем, зокрема, «питань кредитної заборгованості за квартири, побутову техніку».

М.СЕРДЮК звинуватив членів проросійської депутатської групи «Родіна» Одеської міськради в тому, що проблеми далекобійників політизуються. «Людей вивезли на мітинг і кинули, - заявив губернатор. – А ті держструктури, які повинні були допомогти цим людям, самоусунулися».

Представники протестуючих мають намір приїхати до столиці і зустрітися з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.