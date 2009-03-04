5 березня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Чи зручно тобі, друже? Результати тестування “Безпека та комфорт інвалідних візків” та доступність соціально важливих об’єктів для людей у візках у містах України”. Питання: які міста України більш дружні до людей в інвалідних візках; пристосованість транспорту, міської інфраструктури та соціально важливих об’єктів для пересування на візках; які інвалідні візки становлять небезпеку в користуванні та ін. Учасники: Клавдія Максименко, керівник спільного проекту ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання»; Іван Марусевич, керівник Центру реабілітації інвалідів-спинальників "Відродження–АРС"; Валентин Безрукий, президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ"; Раїса Панасюк, голова Вінницької обласної ГО людей з обмеженими можливостями «Гармонія» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефон: 253 67 05; maria.savchenko@undp.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.