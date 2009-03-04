Екіпаж арештованого в Аргентині судна повернеться в Україну

На рахунок арештованого в Аргентині екіпажу судна "Перекопський" буде перераховано понад 100 тис. доларів і впродовж 10 днів екіпаж судна повернеться в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, про це керівництво державного підприємства "Укртехфлот" інформувало Омбудсмана сьогодні.

За даними Н.КАРПАЧОВОЇ, цього року ані судновласник – ДП "Укртехфлот", що є правонаступником ДП "Укразморшлях", ані Міністерство транспорту і зв’язку України не перерахували морякам судна “Перекопський” жодних коштів. Екіпаж, серед якого дві жінки, практично голодує. Невеличка допомога в розмірі 25 доларів США на кожного члена команди, яка надійшла в січні 2009 року від Посольства України в Аргентині, дала можливість морякам протриматися упродовж двох тижнів.

У прес-службі Уповноваженого нагадали, що ще у вересні минулого року Н.КАРПАЧОВА звернулась із поданнями до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо ситуації із екіпажем судна "Перекопський".

Як повідомляв УНІАН, за даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ, яка минулого року під час візиту до Аргентини зустрічалася з моряками українського судна «Перекопський», команда судна у складі восьми українських моряків вже третій рік намагається врятувати від чергового продажу судна під українським прапором, відстояти своє право на отримання належної заробітної платні і потому повернутися на Батьківщину. Водночас в Україні родини моряків ведуть боротьбу з одеським державним підприємством «Чоразморшлях» – власником «Перекопського».

Разом із тим українське приватне підприємство «Вектор» (місто Одеса) звернулося із позовом до Федерального суду Аргентини з вимогою затримати судно у разі його спроби залишити країну. Позивач домагається отримати близько 150 тис. доларів за нібито проведені раніше на судні ремонтні роботи.

Одночасно подано позов щодо другого боргу – за неправильне митне оформлення українського судна: він сягає 12 млн. аргентинських песо (майже 4 млн. доларів США). Але аргентинський консорціум порту Кекен – орендар «Перекопського» – налаштований навіть покрити цей борг, аби вивести з-під можливих санкцій українське судно.

Судно “Перекопський” ще два-три роки тому приносило українській державі понад 2 млн. доларів щороку (180 тис. доларів щомісячного прибутку). Судно більш як 12 років бездоганно працювало за кордоном.