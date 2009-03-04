ВР схвалила законопроект щодо прав дитини, над якою встановлено опіку

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України» щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку (піклування).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 258 народних депутатів з 439 зареєстрованих в сесійній залі.

Цим проектом пропонується внести зміни до частини третьої статті 72 Цивільного кодексу України, якими віднести допомогу на підопічну дитину до тих коштів, з яких опікун здійснює витрати на утримання підопічної дитини. Пропонується внести зміни також до статей 10, 13, 16 Закону України «Про допомогу сім’ям з дітьми», встановивши, що визначені цими статтями види допомоги на дитину, а саме, одноразова допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначені опікуну (піклувальнику), вважаються власністю дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.