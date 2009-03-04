Що робити, якщо в селі немає нотаріуса?

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо повноважень по вчиненню нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону, внесеного народними депутатами від БЮТ Миколою ТОМЕНКОМ та Сергієм МІЩЕНКОМ, проголосували 374 народних депутата з 439 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом пропонується усунути колізію, що виявилася в ч. 3 статті 24 Закону України «Про нотаріат» щодо обов‘язку приватного нотаріуса подавати на зберігання трудову книжку приватного нотаріуса до Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Метою закону є повернення уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування права вчиняти певні нотаріальні дії в населених пунктах, де немає нотаріусів та виправлення тим самим соціальної несправедливості щодо жителів сіл та селищ. Крім того, законопроект покликаний усунути методологічну помилку щодо порядку ведення та зберігання трудових книжок нотаріусів, що міститься у статті 24 Закону України «Про нотаріат».

ВР також ухвалила Закон “«Про внесення змін до статті 245 Цивільного кодексу України» щодо повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування по вчиненню дій, прирівняних до нотаріальних.

За ухвалення даного закону, внесеного народними депутатами від БЮТ М.ТОМЕНКОМ та С.МІЩЕНКОМ, проголосував 371 народний депутат з 439 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою закону є надання уповноваженим посадовим особам органів місцевого самоврядування права посвідчувати довіреності в населених пунктах, де немає нотаріусів шляхом внесення відповідних змін до статті 245 Цивільного кодексу України.

Крім того, закон має на меті усунути неточність, що міститься у ч. 3 статті 245 Цивільного кодексу України щодо додавання категорії «службові» до переліку осіб, що посвідчують довіреності, оскільки до категорії службових, а не посадових відносяться заступники з медичної частини начальників військово-лікувальних закладів, старші або чергові лікарі.