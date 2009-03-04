Інформаційна акція Міжнародної Амністії до 8 березня за участю співачки Руслани

7 березня, о 14.00 біля Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22) у Києві члени та прихильники Міжнародної Амністії в Україні за участі співачки Руслани проведуть інформаційну акцію.

У рік після 60-річчя ухвалення Загальної Декларації Прав Людини та 10 річниці Декларації ООН щодо правозахисників Amnesty International хоче зосередитися на ролі жінок – носіїв позитивних змін для суспільства.

Жінки відіграють важливу роль як носії позитивних соціальних змін та прогресу у правах людини в цілому, проте вони продовжують потерпати від дискримінації та насильства. Серед найбідніших прошарків суспільства, тих, хто живе у забрудненому навколишньому середовищі та серед жертв хвороб вони складають більшість; жінки, зазвичай, є першими жертвами у збройних конфліктах або у дотриманні дискримінуючих культурних або релігійних традицій.

Жінки – захисники прав людини часто стають мішенями злочинів через їхню правозахисну діяльність. У цей день Amnesty International запрошує до співпраці відомих у своїх країнах жінок, що працюють на захист прав людини. Особливим гостем на акції Міжнародної Амністії в Україні буде переможниця Євробачення-2004 співачка Руслана.

Одним з ключових послань звернення Amnesty International є наступна теза:

Жінки зустрічають особливі перепони на шляху реалізації власних прав і допомагати їм долати ці перепони є обов’язком держав та спеціальних міжнародних механізмів. Жінки мають бути активними учасниками у виробленні політики та процесів, які мають вплив на їх життя.

Під час акції про ситуацію з дотриманням прав жінок говоритимуть:

– Світлана Побережець, Голова Міжнародної Амністії в Україні;

– Тетяна Мазур, виконавчий директор МА в Україні

– Наталiя Дульнєва, керівник Мережі по активізації МА в Україні

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