Львів`яни протестували проти банківського свавілля

Сьогодні біля управління Національного банку України у Львівській області відбулася акція протесту під гаслом «Ні банківському свавіллю!», у якій взяли участь близько тисячі підприємців, представників громадських організацій області та жителі Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, першочерговими вимогами яких було зняття мораторію на повернення депозитів та зобов’язання комерційних банків на прохання клієнта надавати кредитні канікули, встановили перед центральним входом в управління НБУ шибеницю з опудалом і написом на грудях: «Український народ», що, за задумом організаторів, уособлює підприємців та громадян, які стали заручниками «банківського свавілля».

Підприємці тримали плакати з написами: «Ні – банківському свавіллю!», «Поверніть депозити!!!», «Банк «Надра» принижує власників депозитів», «Зупиніть економічний геноцид власного народу,; «Ні – кредитному рабству».

Вони автобусами та автомобілями перекрили рух транспорту на вулиці Коперніка, вимагаючи «дослухатися до вимог і виконати їх у десятиденний термін».

Один з ініціаторів акції, голова громадського об‘єднання «Я - львів’янин» Андрій АНТОНИЩАК зачитав вимоги учасників акції та оголосив, що їх буде сьогодні скеровано Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, депутатам Верховної Ради України, голові НБУ Володимиру СТЕЛЬМАХУ та голові Львівської облдержадміністрації Миколі КМІТЮ.

«Якщо у десятиденний термін ми не дочекаємося від влади реакції на наші вимоги, ми розпочнемо масові акції протесту в інших регіонах України і поведемо людей зі всієї України на Київ. У відповідь на бездіяльність вищого керівництва держави ми будемо вимушені йти на радикальні дії. Ми готові до масових акцій протесту, які розпочнуться у регіонах і будуть спрямовані до столиці», - заявив у своєму виступі А.АНТОНИЩАК.

Учасники акції також звернулися з листом до В.СТЕЛЬМАХА, у якому наголосили, що через його причетність до «виникнення глибокої фінансової та економічної кризи в Україні нависла реальна загроза поповнити ряди жебраків та «бомжів». «Кредит довіри до керівництва Національного банку України вичерпано, тому що Ваші дії знищили не тільки матеріальні надбання населення, а й підірвали здоров’я нашої нації, що є злочином проти всього народу України. Через Ваші непрофесійні дії підприємництво України опинилось у глухому куті», йдеться у листі учасників акції до В.СТЕЛЬМАХА.

Свої вимоги учасники акції також передали начальнику управління Нацбанку у Львівській області Марії МОГИЛЬНИЦЬКІЙ, яка вийшла до протестувальників і запропонувала сформувати ініціативну групу «для проведення конструктивних переговорів».