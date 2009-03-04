Заступник генпрокурора заявляє, що його незаконно прослуховують

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє про незаконне прослуховування його телефонних розмов.

Про це йдеться у рапорті Р.КУЗЬМІНА до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Як ідеться у документі, Р.КУЗЬМІНУ стало відомо, що СБУ в січні 2008 року порушила проти нього контррозвідувальну справу і протягом року - аж до грудня проводилися оперативно-розшукові заходи, у тому числі які обмежують права людини. Підставою для заведення цієї справи стало нібито порушення Р.КУЗЬМІНИМ режиму роботи з таємними документами, а саме робота з таємними документами за межами режимної установи – Генеральної прокуратури.

«Вказані підстави надумані та незаконні, і постанова про заведення контррозвідувальної справи фальсифікована», - зазначається в рапорті заступника генпрокурора.

Р.КУЗЬМІН також наголошує, що мав зустріч з в.о. голови СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, який у розмові підтвердив той факт, що така кримінальна справа була порушена і проводилися оперативні заходи, в тому числі незаконне прослуховування телефонних розмов.

При цьому сам В.НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що він до цих дій не причетний і в цьому винні його підлеглі, а саме Тиберій ДУРДИНЕЦЬ.

Р.КУЗЬМІН також заявляє, що працівники Першого управління СБУ на підставі сфальсифікованих документів в Апеляційному суді Житомирської області отримали дозвіл на проведення щодо нього оперативно-технічних заходів. «Таким чином, працівники СБУ незаконно підробили постанову про заведення контррозвідувальної справи, подання до Апеляційного суду Житомирської області про надання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів», - зазначається в документі.

Р.КУЗЬМІН просить генпрокурора провести перевірку цих фактів і порушити кримінальну справу щодо заступника голови СБУ Т.ДУРДИНЦЯ і безпосередньо проти керівництва СБУ та деяких рядових працівників СБУ.

Крім того, Р.КУЗЬМІН просить ці документи направити Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ та голові Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Анатолію ГРИЦЕНКУ.