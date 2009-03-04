Вперше в історії видано ордер на арешт чинного президента

Міжнародний кримінальний суд (МКС) в середу оголосив про рішення передсудової палати видати ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира у зв`язку зі звинуваченнями в злочинах проти мирного населення.

Як повідомляє РІА Новини, з проханням про видачу ордера на арешт президента Судану в передсудову палату МКС 14 липня минулого року звернувся головний прокурор суду Луіс Морено-Окампо (Luis Moreno-Оcampo). Він звинуватив главу суданської держави в злочинах проти населення провінції Дарфур на Заході Судану.

Як повідомила на прес-конференції представник МКС, рішення суду стало першим випадком, коли ордер на арешт видається відносно чинного глави держави.

В ордері міститься сім пунктів звинувачення. П`ять із них стосуються злочинів проти людства: вбивства, насильницькі депортації, тортури, згвалтування, знищення груп населення. Два пункти стосуються військових злочинів: навмисні атаки проти цивільного населення і пограбування.

Звинувачення в геноциді не включене в ордер на арешт, оскільки більшість членів передсудової палати визнали, що головний прокурор не надав досить доказів того, що уряд Судану мав намір знищити три етнічні групи населення Дарфура: Хур, Масаліт і Загава (Fur, Masalit, Zaghawa). Проте судді відзначили, що в разі надання прокурором додаткових доказів в ордер на арешт може бути включений і злочин геноциду.

Напередодні оголошення рішення суддів Морено-Окампо заявив, що володіє вагомими доказами причетності аль-Башира до цих злочинів. За його словами, більше тридцяти свідків готові надати свідчення, в яких вони розкажуть про контрольовану аль-Баширом кампанію, направлену на фізичне знищення трьох етнічних груп: Хур, Масаліт і Загава.

На відміну від справ, що стосуються інших осіб, проти яких МКС висунув обвинувальні висновки, головний прокурор МКС Луіс Морено-Окампо зайнявся ситуацією в Дарфурі на прохання Ради Безпеки ООН.

Сам аль-Башир не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. У вівторок на церемонії відкриття греблі на річці Ніл на півночі від столиці Судану він заявив, що майбутнє рішення МКС не матиме жодного значення, незалежно від того, яким воно буде. За словами президента, "будь-яке рішення Міжнародного суду не має жодної цінності і не варте навіть чорнил, якими воно буде написано".

Як заявив аль-Башир, Захід "узяв Судан на приціл, щоб зупинити реалізацію проектів з розвитку країни", проте гордий народ його країни "на всі ці рішення відповість новими проектами розвитку".